Это максимум с марта прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг поднялся выше 92 рублей с 28 марта 2022 года, евро превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.
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Новости
Доллар вырос до 92 рублей, евро – до 100
Это максимум с марта прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг поднялся выше 92 рублей с 28 марта 2022 года, евро превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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