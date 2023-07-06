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Доллар вырос до 92 рублей, евро – до 100

Это максимум с марта прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг поднялся выше 92 рублей с 28 марта 2022 года, евро превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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