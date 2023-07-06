Вопросы развития Иркутской области обсудил Игорь Кобзев с депутатами Госдумы

Вопросы развития Иркутской области и факторы, сдерживающие их решение, обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и члены Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Государственной Думы Российской Федерации под руководством председателя Комитета Сергея Гаврилова. Выездное заседание прошло по инициативе члена Комитета, депутата Государственной Думы от Иркутской области Сергея Тена. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Важной задачей совместной работы правительства Иркутской области с депутатами Государственной Думы является совершенствование законодательства, касающегося социально-экономического развития Байкальского региона, охраны озера Байкал и обеспечения прав граждан с учетом экологических ограничений. Выражаем готовность к дальнейшему сотрудничеству как в рамках деятельности межфракционной рабочей группы «Байкал», так и по иным направлениям в целях повышения инвестиционной, туристической привлекательности Иркутской области и дальнейшего социально-экономического развития региона, – сказал Игорь Кобзев.

Развитие туризма внутри России привело к значительному увеличению турпотока на озеро Байкал в Иркутской области.

Между тем, федеральный закон «Об охране озера Байкал» сдерживает развитие инфраструктуры. Региону нужно реконструировать дороги, возводить гостиницы, турбазы, ремонтировать причальные сооружения, в некоторых территориях обеспечивать защиту населения от схода селевых потоков. Игорь Кобзев почеркнул, что необходимо найти баланс между сохранением озера Байкал и развитием экономики.

Федеральной поддержки требует развитие добычи полезных ископаемых, проведение промышленной газификации Иркутской области, восстановления и развития логистических цепочек для вывоза за рубеж продукции региона.

– Многие вопросы являются сложными. Нам нужно ознакомиться с ними и понять, в решении какой части интересов области мы могли бы поучаствовать, если это нужно для развития региона и его жителей, – сказал Сергей Гаврилов.

Во время визита в Иркутскую область депутаты посетят рад промышленных объектов, в числе который Иркутский авиационный завод, а также ознакомятся с состоянием туристических объектов на озере Байкал.