Более миллиарда рублей вложил РУСАЛ в инфраструктурные проекты в Братске за два года

Более миллиарда рублей направлено компанией РУСАЛ за два года в развитие инфраструктуры Братска. Наиболее масштабные проекты – строительство Центра помощи и спасения на улице Курчатова в 2020 году, Центра спортивных единоборств возле стадиона «Металлург», который открылся буквально на днях. Месяц назад металлурги передали в безвозмездное пользование двадцать квартир для врачей и учителей. Помимо этого, РУСАЛ закупает дорогостоящее высокотехнологичное оборудование для больниц и поликлиник, финансирует ремонты школ, детских садов и объектов спорта, реконструкцию общественных пространств.

Социальные инвестиции в самых разных сферах были ключевым направлением деятельности РУСАЛа с момента образования компании в 2000 году. Поддержка велась и ведется в рамках стратегии социальных инвестиций, цель которой - повышение качества жизни и развитие территорий ответственности.

Новая стратегия, принятая советом директоров компании, разработана на период до 2035 года. Изменение уровня жизни в регионах будет проводиться при помощи индекса качества жизни и устойчивого развития городов. Он разработан компанией с привлечением экспертов на основе международно-сопоставимой методологии ВЭБ.РФ. На основании статистических и опросных показателей специалисты оценивают сильные и слабые стороны развития каждого города или посёлка по 12 основным направлениям социально-экономического и экологического благополучия, включая общую удовлетворённость качеством жизни и уверенность в завтрашнем дне.

По мнению разработчиков индекса, он поможет точечно и эффективно решать проблемы той или иной территории. Яркий пример - квартиры, приобретенные в Братске, отремонтированные и оснащенные мебелью и бытовой техникой, обошлись компании в 125 миллионов рублей. Бесплатное жилье предназначено для медиков и педагогов, которые приедут работать из других городов. Таким образом РУСАЛ помогает решить кадровую проблему, сложившуюся в последние годы в сфере медицины и образования Братска.

Социальные инвестиции компании в российских регионах ведутся в формате пяти масштабных программ: «Территория РУСАЛа», «Устойчивые города», «Школа городских изменений», «Помогать просто»; «Социальное предпринимательство». Все они направлены на решение конкретных проблем в конкретных сферах.

Отметим, что инициатором разработки программы социальной поддержки регионов в начале нулевых стал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Ему же принадлежит идея создания корпоративного благотворительного фонда «Центр социальных программ», который уже 15 лет курирует социальную деятельность в городах ответственности компании.

За последние 10 лет РУСАЛ направил на социальные инвестиции почти 13,5 млрд рублей.