С сервисом «Госключ» купить новую квартиру на Домклик можно без посещения офиса Сбера

Сбер интегрировал сервис « Госключ » в процесс заключения жилищных сделок на Домклик. Полностью онлайн, без посещения офиса банка, быстро, удобно и безопасно теперь можно купить недвижимость у застройщика за собственные средства, сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

Раньше клиенту нужно было как минимум один раз прийти в отделение Сбера, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной подписи. С приложением «Госключ» договор участия в долевом строительстве подписывается дистанционно.

«Госключ» разработан при участии Минцифры. Это приложение позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи (УКЭП или УНЭП) и подписывать юридически значимые документы в электронном виде.

Процедура выглядит следующим образом. После того, как покупатель и продавец договорились, что сделка пройдёт дистанционно, клиент получает СМС со ссылкой на сайт с более подробной информацией о дальнейших шагах. Следуя инструкции, клиент устанавливает приложение, выпускает в нём сертификат электронной подписи и подписывает все необходимые документы.

Чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ», понадобится подтверждённая учётная запись на Госуслугах, а также загранпаспорт нового образца (с биометрией) и смартфон с NFC-модулем либо сданная в офисе банка биометрия. Ключ электронной подписи создаётся, хранится и применяется в приложении — USB-токены и СМС-пароли не нужны, все функции доступны удалённо.

В ближайшее время россияне смогут использовать «Госключ» при покупках СИМ-карт от Сбермобайл и подписывать им договоры дистанционного банковского обслуживания в СберБанк Онлайн, а также трудовые договоры на HR-платформе Сбера «Пульс». Использование стандартных банковских решений делает подключение новых контрагентов простым и удобным.