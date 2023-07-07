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Первые безвизовые туры запустят между Россией и Китаем к концу июля

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КНР и РФ готовятся к старту реализации данного механизма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Первые туристические группы планируется запустить к концу текущего месяца», – говорится в сообщении.

В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле текущего года.

Напомним, что ранее эксперты ожидали сокращение турпотока летом в Иркутской области. Главный фактор – возможное невозобновление безвизового режима для организованных туристических групп из Китая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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