Какие семьи теперь будут считаться многодетными?

Многодетными в России предлагают считать все семьи, где воспитываются три и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится, сообщили «Известиям» в Минтруде.

– Нормы указа будут распространяться и на усыновленных детей в составе многодетной, так как различия между усыновленными и кровными детьми в соответствии с Семейным кодексом РФ нет. Кроме того, такой статус получат и замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребенка в них, – пояснили «Известиям» в министерстве.

Замещающая семья – это форма семейного устройства детей вне кровной семьи, сообщали ранее в ведомстве. К ним относят семью, которая взяла на воспитание ребенка из сиротского учреждения, вне зависимости от формы устройства: усыновление, опека, приемная или патронатная семья. В «Народном фронте» уточнили: есть усыновление – это постоянная семья, и есть временные – опека, приемная и патронатная семья.

Подобный шаг уравняет в правах свыше 2 млн семей, причем их количество продолжает увеличиваться, несмотря на «перипетии сегодняшнего времени», сказала вице-спикер Госдумы, глава рабочей группы ГД по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова. Установление общих для всех критериев по России решит целый спектр проблем, в частности, сегодня регион может отказать людям в положенных льготах из-за отсутствия единого определения, пояснила она.