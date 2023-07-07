«Доллар не дойдет до трехзначных отметок», – АКРА

Уже летом начнется тренд на ослабление американской валюты, рассказал «Известиям» гендиректор АКРА Михаил Сухов.

«По моим прогнозам, доллар в трехзначное число не уйдет», – говорит эксперт.

По его мнению, в ближайшее полугодие – II и III кварталы – курс выйдет на среднегодовые значения. Они будут выше, чем ожидалось ранее. Если весенние прогнозы предполагали, что в среднем по году доллар будет находиться в диапазоне 75–80 рублей, то в ближайшее время, вероятно, ожидания сместятся в сторону 80–85 рублей за доллар. Курс евро будет меняться соответственно – с разницей к доллару порядка 7–8 рублей.