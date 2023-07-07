Более 5 000 жителей Иркутской области посетили культурный проект «Северный десант», организованный при поддержке ИНК

Более 5 тыс. жителей Иркутской области с 17 июня по 3 июля посетили творческие встречи в рамках культурного проекта «Северный десант». Генеральным спонсором акции выступила Иркутская нефтяная компания.
Проект стартовал 17 июня в Киренске и завершился 3 июля в поселке Анга. Концерты, мастер-классы, показы фестивальных премьер, творческие встречи также прошли на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении и на стройплощадке Иркутского завода полимеров, в Верхнемарково, Янтале, Звездном, Ние, Усть-Куте, Рудногорске, Новой Игирме, Видиме, Березняках, Коршуновском, Железногорске-Илимском, Иркутске, Качуге.
В этом году мероприятие было посвящено Году педагога и наставника, а также 100-летию Леонида Гайдая. К культурной акции присоединились известные актеры театра и кино из Москвы и Санкт-Петербурга Олег Харитонов, Алексей Барабаш, Алена Биккулова и Ольга Хохлова.
Творческая экспедиция продлилась 17 дней, а ее маршрут превысил 4000 км. Вход на все мероприятия во всех населенных пунктах был свободный.