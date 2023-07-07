Новости

ИНК выпустила около 400 тыс. молоди хариуса в реку Лену в Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания в рамках реализации ежегодной программы по сохранению биоразнообразия выпустила около 400 тыс. мальков хариуса в реку Лену в Усть-Куте.

В традиционной экологической акции также приняли участие представители администрации Усть-Кута и района, сотрудники рыбоохраны, рыбзавода, эковолонтеры.   

Место выпуска молоди было выбрано с учетом рекомендаций специалистов Рыбохраны. Предварительно рыбу доставили с Бельского рыбоводного завода, расположенного в Усольском районе. На предприятии мальков выращивали с середины апреля 2023 г. до веса 0,5 гр.

Промысловых размеров выпущенный хариус достигнет через 3–5 лет. В рамках программы в ближайшие годы также планируется провести мониторинг количества рыбы в Лене.  

Сохранение биологического разнообразия и экосистем на территории присутствия входит в число основных приоритетов ИНК. В рамках строительства Иркутского завода полимеров в Усть-Куте и других производственных объектов в компании предусмотрены мероприятия по зарыблению реки Лены и Братского водохранилища. В 2021 году в Усть-Кутском районе компания выпустила 400 тыс. молоди хариуса. В 2022 году в Лену и Братское водохранилище суммарно выпустили 100 тыс. мальков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Происшествия
Людей начали эвакуировать в Ангарском округе из-за паводков
Повышение уровня воды ожидается 6-7 июля на реке Китой в районе Ангарска
Вода поднялась в Черемховском районе Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес