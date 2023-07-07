Лизинг как альтернатива ипотеке

В Центробанке рассматривают лизинг жилья как альтернативу ипотеке, заявили «Известиям» в регуляторе.

В наибольшей степени услуги рынка лизинга жилья подходят для категорий заемщиков, которые по каким-либо причинам не могут воспользоваться ипотекой. Там отметили, что речь идет, например, о людях без кредитной истории, о тех, кто проходил процедуру банкротства, а также о клиентах, не имеющих средств на первоначальный взнос.

– В международной и российской практике есть удачные примеры использования подобных инструментов. Например, аренда с правом выкупа в Италии и Испании. А в России – проект арендного жилья ДОМ.РФ, – рассказали в ЦБ.

В то же время для развития нового направления необходимо дополнительно проработать ряд вопросов, подчеркнули в Банке России. Развитие коммерческого лизинга (аренды) жилья как розничной услуги потребует введения регулирования в отношении участников рынка. В частности, установления минимальных требований к их финансовой устойчивости и прозрачности деятельности, а также надлежащего обеспечения защиты прав клиентов, указали в ЦБ.