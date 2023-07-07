Стандарты модульного жилья разработают в России

ГОСТ со стандартами планируется утвердить во второй половине 2024 года, сообщили «Известиям» в ведомстве.

– Также будут внесены изменения в строительные своды правил, чтобы можно было использовать модульные конструкции при возведении зданий и сооружений, – рассказали в Минстрое.

Помимо актуализации действующих документов появятся и два новых свода правил, сообщил директор Федерального центра нормирования и стандартизации Андрей Копытин. Один из них установит правила использования быстровозводимых конструкций для детских оздоровительных лагерей, другой – для монтажа сборных объемных блоков.

– Применение таких технологий позволит с минимальными финансовыми и временными издержками возводить качественные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, – сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Модульные дома – это быстровозводимые здания, крупные элементы которых доставляются на строительную площадку в готовом виде.