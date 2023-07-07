4,5 млрд рублей похитили кибермошенники с начала 2023 года

Это на 30% больше, чем годом ранее, пишут «Известия».

При этом банки за первые три месяца года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и спасли 700 млрд клиентских рублей. Сам Банк России в I квартале инициировал блокировку почти 97 тыс. мошеннических номеров телефонов.

Опрошенные «Известиями» эксперты выделяют несколько причин такой удручающей динамики по объемам мошенничеств с банковскими счетами.

Первая – взрывное развитие технологий искусственного интеллекта. Уже сейчас с помощью ИИ можно составить грамотный текст, заменить человека при общении с клиентами голосовыми помощниками и, следовательно, автоматизировать деятельность мошенников, указывает Виталий Фомин, эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики.

По словам Дмитрия Овчинникова, главного специалиста отдела комплексных систем защиты информации, размах также связан с запуском крупных мошеннических call-центров за пределами РФ.

Растущее количество пользователей онлайн-банкинга лишь расширяет простор для деятельности злоумышленников. К тому же на банковские счета опять потекли деньги.