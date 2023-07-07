Ценообразование ритуальных услуг станет прозрачным

Реестры агентств появится до 1 сентября, рассказали «Известиям» источники в Минцифры и подтвердили в ФАС.

В регионах России до 1 сентября должны появится реестры организаций и предпринимателей, которые будут иметь право на оказание ритуальных услуг и похорон. Они должны быть размещены на сайтах государственной и муниципальной власти. После этого такой вид деятельности должен будет осуществляться в режиме одного окна.

О проведении такой работы в соответствии с Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2021–2025 годы «Известиям» рассказали источники в Минцифры и подтвердили в ФАС.

– Указанный механизм позволит повысить прозрачность и информированность граждан о предоставляемых услугах, сократит сроки на оформление соответствующих документов, – пояснили в пресс-службе антимонопольного органа.

При этом в ФАС отметили, что вводить госрегулирование цен на ритуальные услуги не предусматривается, поскольку национальный план этого не предусматривает.