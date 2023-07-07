Мошенники расклеивают объявления в подъездах с вредоносным QR-кодом

Злоумышленники предлагают услуги по изготовлению ключей для домофонов, рассказали «Известиям» в компании «РТК-Солар».

Для того чтобы заставить людей перейти по QR-коду, мошенники используют разные психологические уловки: например, заявляют, что в подъезде скоро заменят домофон. А быстро заказать новые ключи можно по указанной ссылке.

Ресурс, куда приводит код, представляет собой простую форму ввода, где нужно указать адрес и количество необходимых ключей по 300 рублей за штуку. После этого человеку дается номер карты, куда нужно перевести эти деньги (никаких ключей жилец, понятно, не получит). Чтобы у людей не возникало подозрений, мошенники указывают внизу страницы реквизиты реальной компании, занимающейся обслуживанием домофонов.

По словам замдиректора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в «РТК-Солар» Сергея Трухачева, такие объявления в подъездах часто «срабатывают», ведь мошенники точно попадают в целевую аудиторию – люди меньше всего ожидают подвоха, когда видят сообщения «от имени управляющей компании».