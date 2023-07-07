Братские студенты могут получать дополнительную стипендию до 25 тыс. рублей в месяц

Шанс получать в новом учебном году дополнительную стипендию есть у братских студентов, сдавших все экзамены на «хорошо» и «отлично», появился. Об этом рассказали в пресс-службе РУСАЛа.

До 16 июля можно подать заявку на участие в стипендиальной программе компаний РУСАЛ и Эн+. В стипендиальной программе участвуют 56 учебных заведений России, работающие в 20 городах ответственности компаний. В Братске это БрГУ, БрИМТ и медицинский колледж.

В прошлом году стипендиатами стали восемь братских студентов.

Как подать заявку, как победить? На эти и другие самые важные вопросы ответила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа и Эн+.

Кто может принять участие в стипендиальной программе?

– В стипендиальной программе участвуют четыре направления подготовки: энергетика, металлургия, медицина, педагогика. А это около 180 специальностей! Ваш вуз, колледж или техникум должен иметь государственную аккредитацию. В программе участвуют студенты только очной формы обучения и только те, кто учится на бюджетных местах на «хорошо» и «отлично».

– Как подать заявку на участие в стипендиальной программе?

– Нужно зайти на карьерный портал и подать документы. Прием заявок идет до 16 июля 2023 года. Затем работает экспертная комиссия, она составляет рейтинг претендентов и с 27 июля по 18 августа пройдет онлайн-тестирование с лидерами рейтингов. 26 августа будут названы победители и с 1 сентября начнется выплата стипендий.

– Что получают победители стипендиальной программы?

– Студенты вузов получают от 10 до 25 000 рублей в месяц в зависимости от курса обучения, студенты средне-профессионального образования – от 5 до 15 000 рублей в месяц. И еще есть целая система дополнительных поощрений. Перечислю кратко. Это годовая подписка на профильную электронную библиотеку, профессиональный журнал, экскурсии на предприятия Эн+ и РУСАЛ, стажировки, вебинары и тренинги, приглашение для участия в профессиональных конференциях, в корпоративных, благотворительных мероприятиях. Сейчас молодые люди очень активно участвуют в волонтерском движении. И мы вовлекаем их в свое комьюнити – а это более 10 тысяч сотрудников двух компаний по всей стране, которые на регулярной основе проводят волонтерские акции и мероприятия.

Стипендиальная программа действует в течение одного учебного года, затем нужно подавать новую заявку и вновь проходить конкурс. А он немалый! В частности, в 2022 году было четыре человека на место.

– Как экспертная комиссия выбирает победителей?

– Во-первых, конечно, важна отличная успеваемость. Во-вторых, ищем творческих и активных студентов. Если вы участвуете в студенческих научных и научно-технических конференциях и выставках научно-технического творчества самых разных уровней – это будет преимуществом.

В-третьих, приветствуется, если у вас уже есть научные публикации, участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства. Экспертная комиссия уделяет особое внимание участникам «Лаборатория РУСАЛа», Чемпионат «Case in», «Metall Cup», «Лаборатория энергетики», «Флагманы образования».

В-четвертых, замечательно, если вы занимаетесь спортом, выбираете здоровый образ жизни. Спортивные награды, участие и победы в ГТО – все это тоже учитывается в конкурсе.

– Победители вашей стипендиальной программы, скорее всего, хотели бы начать строить свою карьеру у вас после получения диплома? Насколько это возможно?

– Это является одной из главных целей программы. Мы будем рады, если участники и победители стипендиальной программы придут к нам на работу. По итогам двух предыдущих лет действия программы, 15% участников стали сотрудниками компании, 50% участников планируют трудоустройство после окончания обучения, 38% повторно приняли участие в конкурсе на стипендию. И мы уверены, что они будут классными специалистами, будут нас лечить, учить наших детей, делать жизнь в своих родных городах лучше и комфортнее.