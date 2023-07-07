Число вредоносного софта в мессенджерах выросло в два-три раза в 2023 году

В начале этого года киберпреступники, промышляющие рассылкой гражданам вредоносного софта, стали массово атаковать россиян через мессенджеры. Об этом «Известиям» рассказали специалисты по информационной безопасности.

В первые месяцы 2023-го по сравнению с концом 2022-го количество таких рассылок с переходами на мошеннические сайты и вредоносные программы, направленных в мессенджерах, выросло в два-три раза, утверждает руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров.

«Использование инструментов, которые злоумышленники раньше применяли не часто, теперь становится массовым», – предупреждает он.

По данным Positive Technologies, в I квартале 2023 года доля использования мессенджеров среди других способов распространения вредоносного ПО в атаках на частных лиц составила 10%, тогда как в IV квартале 2022-го она составляла всего 4%.