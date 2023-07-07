Работа позволяет развиваться профессионально каждому второму иркутянину

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Краснодара.

48% иркутян чувствуют, что профессионально развиваются и растут на работе: «Учусь новому в процессе деятельности». В том, что теряют навыки на нынешней позиции, признаются 14%. Респонденты чаще всего объясняют это рутиной и отсутствием интересных задач. Каждый третий (32%) не чувствует ни профессионального роста, ни утраты навыков: «Просто выполняю свои функции и получаю деньги».

О положительном влиянии работы на профессиональное развитие старшее поколение говорит чаще иркутян до 34 лет (52 и 40% соответственно). Видящих возможности для профессионального развития больше среди горожан с доходом свыше 80 тыс. руб. (49%), тогда как о состоянии «застоя» чаще сообщают зарабатывающие менее 50 тыс. руб. (40%). Люди с высшим образованием более критичны к своим обязанностям: об утрате навыков на работе они сообщают почти вдвое чаще респондентов со средним профессиональным образованием (17% против 9%).