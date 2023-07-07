В первом полугодии выдачи автокредитов в Сибири составили 4,4 млрд рублей

Клиенты ВТБ в Сибирском федеральном округе в июне заключили свыше 1,3 тысяч сделок на приобретение автомобилей, на сумму около 1,5 млрд рублей. Это на 30% превышает результат мая. Всего с начала года банк оформил 4,4 тысяч автокредитов на сумму около 4,4 млрд рублей, в 2,6 раза «обогнав» результат первого полугодия 2022 года. Регионами-лидерами в Сибири по объему выданных ВТБ средств в июне стали Красноярский край, Новосибирская, а также Иркутская области.

На фоне сохраняющегося дефицита предложения новых автомобилей, основной спрос заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. В июне доля таких транспортных средств в структуре выдач ВТБ составила 75% сделок, увеличившись еще на 1 пп с мая и на 21 пп с начала года.

В условиях роста стоимости новых машин продолжает незначительно расти средний размер одного автокредита. По итогам июня в Сибири в структуре выдач ВТБ показатель составил 1,14 млн рублей, увеличившись на 5% к показателю мая.

С точки зрения марок наибольшей популярностью у покупателей новых машин пользуются автомобили Lada – c ними в январе-июне ВТБ проводил около четверти кредитных сделок. Далее в списке следуют Kia с долей в выдачах 8,8%, Omoda – 7,6%, Hyundai – 7,1 %. Замыкает топ-5 Changan, впервые вошедший в список лидеров ( около 4% сделок).

«Сезон летних отпусков не остановил рост спроса на автокредиты у жителей Иркутской области. В июне ВТБ оформил 230 займов на сумму свыше 250 млн рублей. В прошлом году из-за пермен в отрасли сложился отложенный спрос, который заемщики реализуют сейчас. Растет предложение среди китайских брендов, расширяется производство отечественных марок. Сформировался рынок машин с пробегом, появляются новые финансовые программы, позволяющие оперативно приобрести такие автомобили», – отмечает Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент.

В целом по оценке ВТБ, за первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли 600 млрд рублей, на 13% превысив результат половины рекордного 2021 года. Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили в банках около 125 млрд рублей. Предыдущий пик продаж за отдельный месяц пришелся на май – порядка 118 млрд рублей.