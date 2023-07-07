Александра Макарова: выдачи ипотеки в июне превысили значения июня успешного 2021 года

Банк ВТБ предоставил жителям Сибирского федерального округа в июне жилищные кредиты на 13,8 млрд рублей, на 15% больше чем в мае. За месяц более 3,6 тысяч сибиряков оформили ипотечные кредиты в ВТБ. Выдачи ипотеки за первое полугодие текущего года достигли 58,9 млрд рублей, что чуть выше результата рекордного по спросу аналогичного периода в 2021 году.

Средний размер ипотечного кредита по итогам июня составил около 4 млн рублей, увеличение с начала года - на 300 тысяч рублей.

«Мы наблюдаем, что выдачи ипотеки с начала года постоянно растут. Треть выданных кредитов приходится на программы господдержки. За 6 месяцев ВТБ в Иркутской области предоставил жителям более 1800 жилищных займов на 7 млрд рублей. В июне спрос на жилищные займы был особенно высоким, объем выдач был больше, чем в июне 2021 года, который для розничного кредитования был наиболее успешным. Мы ожидаем дальнейшего роста: население продолжает решать жилищный вопрос, покупая готовые квартиры, реализуются новые проекты многоквартирного строительства, растет спрос на ипотеку в сегменте индивидуального домостроения», - прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка Александра Макарова.

В целом по стране, в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей. Выдачи ипотеки за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.

ВТБ в июне провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд рублей, примерно на четверть превысив результат за январь-июнь 2022 года.

В результате повышенного интереса россиян к загородной недвижимости и перезапуска банком профильных программ в 1,5 раза по отношению к июню прошлого года выросла доля ипотеки на дома, хотя в общем объеме выдач такие кредиты по-прежнему занимают только 6%.