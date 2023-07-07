Прибыль банка «Открытие» в первом полугодии превысила 29 млрд рублей

Согласно предварительным данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), активы банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) за 6 месяцев 2023 года увеличились на 124 млрд рублей, или на 4%, достигнув 3,5 трлн рублей. С начала года банк заработал 29,3 млрд рублей чистой прибыли. Об этом 6 июля на финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев.

По словам Михаила Алексеева, начавшиеся в первом полугодии интеграционные процессы: гармонизация продуктового ряда, появление новых услуг, объединение банкоматных сетей с ВТБ и РНКБ, — повысили лояльность частных клиентов.

Готовность клиентов рекомендовать «Открытие» в этом году выросла почти на четверть, банк занимает по этому показателю третье место на рынке. Количество частных вкладчиков, доверивших свои сбережения банку «Открытие», к 1 июля превысило миллион человек, а объем их средств увеличился на 4% до 1,2 трлн рублей. Интеграция c ВТБ проходит в планируемые сроки, процессы отстраиваются так, чтобы это было максимально удобно для клиентов», — отметил Алексеев. Общий объем средств частных клиентов и юридических лиц в банке на 1 июля 2023 года составил 2,5 трлн рублей.

Темпы кредитования заметно выросли в этом году по всем направлениям бизнеса банка при особо заметном оживлении розничного кредитования: за январь-июнь 2023 года выдано кредитов почти на 190 млрд рублей. Портфель автокредитов в первом полугодии вырос на 19%, портфель кредитных карт — на 24%, общий кредитный портфель физических лиц (включая ипотеку и кредиты наличными) — на 8% до 793 млрд рублей.

С начала 2023 года кредитный портфель юридических лиц банка «Открытие» показал рост на 4% до 1,6 трлн рублей. При этом объем выданных малому и среднему бизнесу кредитов составил 168 млрд рублей.