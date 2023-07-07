В Братске стартовали праздничные мероприятия в честь Дня металлурга

Череда мероприятий, посвящённых Дню металлурга, началась в Братске. Традиционно первыми поздравления принимали ветераны БрАЗа, торжество для них организовали в Драматическом театре. Поздравить тех, кто отдал десятки лет одной из самых мужественных профессий, пришли депутаты, представители власти, творческие коллективы и, конечно, руководство завода, сообщает БСТ.

- Вы именно те люди, которые заложили историю и фундамент, традиции сегодняшнего завода. Огромное вам спасибо! – сказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зеникин. - С наступающим вас праздником, с Днём металлурга. Крепкого вам здоровья, чтобы всё, что вы придумали, обязательно сбылось!

Теплые слова, концерт, фуршет и обязательно подарки. Сертификат на 100 тысяч рублей Евгений Зенкин вручил директору Центра ветеранов БрАЗа Елене Кудрявцевой. На эти средства в учреждение будет приобретена новая мебель. Кстати, Ветеранский центр БрАЗа – единственный корпоративный в нашем городе. Он существует уже более 20 лет.

- Центр ветеранов это такой центр, где всем рады, тому, кто к нам пригел, уйти уже нелегко – рассказала директор Центра ветеранов БрАЗа Елена Кудрявцева. – Наши пенсионеры все дружат, они друг друга знают – такая своеобразная семья.

Поэтому торжества по случаю профессионального праздника – это еще и прекрасный повод пообщаться с бывшими коллегами.

- Очень приятно, потому что мы общаемся в основном по телефону, - прокомментировал ветеран БрАЗа Борис Левченко. - Со своими сверстниками вижусь очень редко, потому здесь встретиться очень приятно.

Празднование Дня металлурга продолжится на следующей неделе вручением наград лучшим в профессии и городским праздником на базе отдыха «Простоквашино». Он состоится 15 июля, в День рождения БрАЗа. Заводу в этом году исполняется 57 лет.