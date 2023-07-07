Подтопленные участки дорог в Иркутской области восстановят за три дня

Такое поручение дал министерству транспорта региона губернатор Игорь Кобзев сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

По данным на утро 7 июля, всего подтоплено восемь участков на шести автодорогах.

В Черемховском районе – два участка на дороге Нижняя Иреть – Тальники – Тунгуска, проезда в настоящий момент нет, участки дорог Голуметь – Новостройка и Голуметь – Онот находятся в проезжем состоянии. Поврежден пешеходный мост в селе Онот. В Усольском районе подтоплены участки автодороги возле поселка Набережный и в районе поселка Раздолье, в Зиминском районе – участок дороги в поселке Осиповский.

– На особом контроле правительства Иркутской области сегодня восемь муниципальных районов. На всей территории региона действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе и Байкальске введен режим чрезвычайной ситуации, сегодня режим ЧС также будет введен в Черемховском районе и четырех муниципальных образованиях Усольского района для оперативного устранения последствий стихии. Самой главной задачей сегодня вижу восстановление дорожного сообщения с населенными пунктами, попавшими в зону высокой ливневой активности, в ближайшие трое суток до возобновления прогнозируемых вновь осадков. Необходимо задействовать все ресурсы для отсыпки дорог, устранения повреждений мостов и переправ, – заявил Игорь Кобзев.

В настоящее время дорожные работы уже организованы в Черемховском районе. Спад воды произошел в районе поселка Раздолье Усольского района, в ближайшее время дорожная техника приступит к отсыпке. Для контроля проведения работ на место отправился заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Цишковский. Группировка сил и средства дорожной службы Иркутской области и компаний-подрядчиков приведена в режим повышенной готовности для оперативного устранения повреждений, при необходимости она может быть усилена.

Также на контроле ситуация с наполнением водой карт-накопителей на территории БЦБК.

– Вчера обсудил эту ситуацию с вице-премьером России Викторией Абрамченко. Договорились возобновлять работу локальных очистных сооружений. Сегодня готовим обращение в адрес Госкорпорации «Росатом». На месте по-прежнему работает заместитель председателя правительства региона Георгий Кузьмин, – добавил губернатор.

Муниципалитетам поручено оценку повреждений, произошедших в результате подъема уровня воды в реках, и адресно отработать с населением вопросы оказания помощи.

По информации начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, наиболее сложная гидрологическая обстановка продолжает оставаться в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и Тулуне. Всего подтоплены 389 участков в двух садоводствах и семи населенных пунктах. В зоне подтопления проживает 355 человек, в том числе 18 детей.

7 и 8 июля осадков на территории Иркутской области, по данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», не прогнозируется. Однако уже с 9 июля в южных и западных районов, а с 10 июля – на территории всего региона возобновятся осадки. На случай ухудшения ситуации, по поручению главы региона, в подверженных подтоплениям муниципальных образованиях необходимо создать дополнительный запас продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов.