Больше жилья за те же деньги

Количество новых проектов на столичном рынке новостроек почти на треть уступило аналогичному периоду прошлого года - в первом полугодии на рынке новостроек Москвы начались продажи лишь в 37 новостройках и проектах реконструкции. Это на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании компании "Метриум".

При этом продолжается падение в ИЖС. За пять месяцев построено 24,2 млн кв м индивидуальных домов, а в 2022 году - 28,1 млн кв м. Поэтому объемы строительства жилья в целом снизились по сравнению с прошлым годом на 6,8%.

"Однако дело-то не в количестве, а в том, чтобы возводимое жилье было доступно", - отмечает директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.

Одно из очевидных решений по удешевлению стройки - применение новых инновационных материалов. Так, сейчас все чаще строители смотрят в сторону проводки из алюминиевых сплавов 8 серии. Опыт показывает, что это позволяет неплохо сократить сметную стоимость строительства – экономия для стандартной многоэтажки составляет более 3 млн руб. При этом по своим техническим характеристикам и безопасности кабели из алюминиевого сплава аналогичны медным.

На прошедшей недавно выставке «Cabex 2023» Максим Третьяков, Президент Ассоциации «Электрокабель» (АЭК) сказал:

- Мы, как отрасль, тщательно следим за спросом, и КПП с алюминиевыми ТПЖ – хороший способ поддержать его на должном уровне. Алюминий дешевле, соответственно, на те же деньги строители могут закупить больше кабеля и возвести дополнительные объемы жилья, реконструировать здания и территории.

Павел Моряков, генеральный директор «Москабельмет», констатируя тенденцию замены меди на алюминиевый сплав, отметил:

— Это объясняется возможностью снижения стоимости проектов на 50%, - говорит он. - Высокая волатильность цены на медь затрудняет реализацию проектов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Проблема решается, если использовать алюминий с его относительно стабильным ценообразованием. Мы должны себе поставить цель: на 80% заменить медь, которая есть на рынке, на алюминиевые сплавы. Изначально эта цель была запланирована на 2030 год, но в текущих реалиях, возможно, это стоит сделать до 2025 года, так как рост цен на медь приобретает галопирующий темп.