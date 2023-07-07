Большинство сибиряков уверены, что классические банки останутся через 10 лет

60% жителей СФО полагают, что через 10 лет не исчезнут банковские карты, 67% уверены в сохранении наличных как средства платежа. Большинство сибиряков ставят на сохранение классических банков и банковских отделений. Таковы результаты опроса* о будущем банковской системы глазами россиян, проведенного банком «Открытие» к Финансовому конгрессу Банка России в Санкт-Петербурге.

По мнению 32% опрошенных, через 10 лет в нашей стране будет работать примерно столько же банков, сколько сейчас (около 400). Более половины респондентов (55%) ожидают уменьшение их числа, причем 6% из них полагают, что в России останется не более 10 банков. Затруднились ответить на этот вопрос 13%.

Только 30% полагают, что через 10 лет исчезнут пластиковые карты (7% определенно да, 23% - скорее да). При этом 60% опрошенных уверены, что банковские карты никуда не денутся (25% определенно нет, 35% - скорее нет).

Лишь 29% прогнозируют исчезновение наличных в течение ближайшего десятилетия. По мнению 67% наличные останутся всеобщим платежным средством, а люди должны иметь право расплачиваться любым удобным для них способом.

Перспективы цифрового рубля как всеобщего платежного средства сибирякам пока не ясны. Только 43% полагают, что он может стать всеобщим средством платежей в течение 10 лет (12% определенно да, 31% скорее да). При этом 47% считают, что у цифрового рубля не получится стать всеобщим платежным средством за 10 лет (14% определенно нет, 33% - скорее нет). Часть респондентов (10%) не понимают, что такое цифровая валюта.

78% прогнозируют сохранение в России банковских офисов в ближайшие 10 лет (35% определенно да, 43% - скорее да). Лишь 15% уверены в исчезновении банковских отделений и переводе всех услуг и сервисов в онлайн. Еще 7% затруднились с ответом на этот вопрос.

65% сибиряков полагают, что и через десять лет останутся классические банки с привычным набором финансовых услуг. По мнению 27% опрошенных, вместо классических банков через 10 лет мы увидим универсальные экосистемы или мета-вселенные с набором финансовых и нефинансовых услуг. Затруднились дать ответ на этот вопрос 8%.

* Опрос проведен 26 июня – 4 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.