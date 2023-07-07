Названы самые популярные марки китайских автомобилей в Сибири

Chery стал самым популярным китайским автобрендом в Сибири в первом полугодии 2023 года, сообщает автомобильный портал «Дром». Помимо Chery, в пятерку лидеров вошли, Lifan, Geely, Haval и Great Wall.

Среди новых китайских автомобилей лидирует бренд Haval. На втором месте — Chery, а третью строчку занимает Geely. Четвертое и пятое места достаются Changan и Exeed соответственно.

Что касается б/у автомобилей, первое место среди китайских марок также держит Chery. Lifan занимает второе место, Geely — третье, Great Wall — четвертое. Замыкает пятерку лидеров марка Haval.

«Места в рейтинге коррелируют и с данными продаж АЕБ, и с данными о первичной регистрации автомобилей. Бренды, вошедшие в топ, агрессивно продвигаются на рынке и расширяют дилерские сети. Если раньше в небольшом городе мог быть один дилерский центр китайской марки, то теперь их пять», — комментирует обозреватель автопортала «Дром» Сергей Арбузов.

Рейтинг самых популярных моделей в сегменте новых китайских автомобилей возглавляет Changan UNI-K. Средняя стоимость модели составляет 4 556 000 рублей. На второй позиции находится Geely Monjaro. Приобрести новый автомобиль можно в среднем за 4 718 000 рублей. Третью строчку рейтинга занимает Haval Jolion — порядка 2 382 000 рублей на первичном рынке.

В сегменте подержанных автомобилей лидирует Changan UNI-K. Средняя стоимость автомобиля на вторичке — 469 000 рублей. Среди подержанных машин также популярен Lifan Solano — в среднем 353 000 рублей. Тройку лидеров замыкает Lifan X60 — 625 000 рублей за б/у автомобиль.