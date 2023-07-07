Новости

Названы самые популярные марки китайских автомобилей в Сибири

Chery стал самым популярным китайским автобрендом в Сибири в первом полугодии 2023 года, сообщает автомобильный портал «Дром». Помимо Chery, в пятерку лидеров вошли, Lifan, Geely, Haval и Great Wall. 

Среди новых китайских автомобилей лидирует бренд Haval. На втором месте — Chery, а третью строчку занимает Geely. Четвертое и пятое места достаются Changan и Exeed соответственно.

Что касается б/у автомобилей, первое место среди китайских марок также держит Chery. Lifan занимает второе место, Geely — третье, Great Wall — четвертое. Замыкает пятерку лидеров марка Haval.

Читайте также:

Больше молодых заемщиков стало в структуре автокредитования
7 июля 2023
В первом полугодии выдачи автокредитов в Сибири составили 4,4 млрд рублей
7 июля 2023

«Места в рейтинге коррелируют и с данными продаж АЕБ, и с данными о первичной регистрации автомобилей. Бренды, вошедшие в топ, агрессивно продвигаются на рынке и расширяют дилерские сети. Если раньше в небольшом городе мог быть один дилерский центр китайской марки, то теперь их пять», — комментирует обозреватель автопортала «Дром» Сергей Арбузов.

Рейтинг самых популярных моделей в сегменте новых китайских автомобилей возглавляет Changan UNI-K. Средняя стоимость модели составляет 4 556 000 рублей. На второй позиции находится Geely Monjaro. Приобрести новый автомобиль можно в среднем за 4 718 000 рублей. Третью строчку рейтинга занимает Haval Jolion — порядка 2 382 000 рублей на первичном рынке.

В сегменте подержанных автомобилей лидирует Changan UNI-K. Средняя стоимость автомобиля на вторичке — 469 000 рублей. Среди подержанных машин также популярен Lifan Solano — в среднем 353 000 рублей. Тройку лидеров замыкает Lifan X60 — 625 000 рублей за б/у автомобиль.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (369)


Реклама на сайте

ИИ и бизнес. Лига предпринимателей в Иркутске обсудила новые технологии
ИИ в России: 10 глобальных трендов будущего
ИИ на госслужбе. Как технологии помогут региональной власти
«ИИ – настоящий прорыв в медицине». Хирург Юрий Козлов – о дружбе врачей и роботов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес