Больше молодых заемщиков стало в структуре автокредитования

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего в структуре выданных автокредитов выросла доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет. По сравнению с началом прошлого года она увеличилась на 2,5 процентных пункта (п.п.) и достигла 16,4%.

Рост доли был также отмечен и в группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 1,6 п.п. (до 36,7%). В свою очередь, сокращение доли в структуре выдачи автокредитов было зафиксировано у граждан старше 40 лет: от 40 до 50 лет – на 1,1 п.п. до 27,7% и старше 50 лет – на 3,0 п.п. до 19,2%.

При этом самой массовой категорией заемщиков по автокредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет – 36,7%, а наименьшей – заемщики моложе 30 лет (16,4%).

«Процессы выдачи в автокредитовании становятся все более технологичными и удобными, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Например, все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. Граждане моложе 30 лет также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных. При этом по-прежнему автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов».