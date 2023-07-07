Как должны оформляться и оплачиваться переработки?

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщила, что фактическая продолжительность рабочей недели в I квартале 2023 года выросла до рекордных 38,5 часа. Позднее глава Минтруда РФ Антон Котяков объяснил растущую продолжительность рабочей недели дефицитом кадров. Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин объяснил, как в соответствии с трудовым законодательством, должны быть оформлены переработки и как их оплачивать сотрудникам.

Переработками, как правило, называют часы, которые работник отработал за пределами своей нормы рабочего времени (дневной, недельной или иной). По закону такие часы называются «сверхурочной работой».

Закон предъявляет требования к оформлению и оплате сверхурочной работы. Так, основное требование заключается в том, что такой тип работы допускается только с согласия работника (за исключением чрезвычайных ситуаций). Также инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель.

Есть и ограничения для сверхурочной работы: она не может превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Сверхурочная работа также оплачивается в повышенном размере: за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы − не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее того количества времени, которое было отработано сверхурочно.