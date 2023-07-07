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Водонасосную станцию в Братске запитали благодаря передвижной установке ИЭСК

Вечером 6 июля в Братске из-за повреждения линий электропередач свет пропал в нескольких коммерческих объектах и водонасосной станции. В результате без водоснабжения остались частично 45 квартал, Осиновка, пос. Геофизиков, Заярск, котельная в 45 квартале города.

К устранению последствий подключились специалисты филиала «Северные электрические сети» Иркутской электросетевой компании. Энергетики предоставили свою дизельную генераторную установку мощностью 250 кВт, это было достаточно, чтобы к 00:00 запитать водонасосную станцию, к утру вода поступила во все дома, попавшие под аварийное отключение.

Как сообщал мэр Братска Сергей Серебренников в своем телеграм-канале, собственники кабельных линий проведут восстановительные работы в течение дня. – Благодарю всех специалистов, задействованных на устранении аварии, – отметил градоначальник.

Константин Ефимов, директор филиала ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети»:

– Несмотря на то, что авария произошла вне зоны ответственности нашей сетевой организации, мы незамедлительно присоединились к решению проблемы водоснабжения этой части города. В течении 3 часов специалисты филиала  обеспечили доставку и запуск дизельной электростанции. Установка будет работать до полного устранения аварийной ситуации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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