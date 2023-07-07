Клиентам Сбера стали доступны еврооблигации, торгуемые на Мосбирже

Сбер расширил список финансовых инструментов, доступных для торговли. Теперь клиенты брокерского обслуживания смогут осуществлять операции с государственными и корпоративными еврооблигациями, торгуемыми в секции фондового рынка Московской биржи. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский на Финансовом конгрессе Банка России.

Торги и расчёты по этим ценным бумагам будут проводиться в российских рублях: покупка/продажа по курсу ЦБ РФ на дату приёма поручения, выплата купона и выплата при погашении еврооблигаций по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.

Сделки можно осуществлять в приложении для торговли и инвестиций СберИнвестор и в системе интернет-трейдинга QUIK. Сейчас доступны операции с пятью выпусками еврооблигаций Минфина, двумя выпусками Альфа-Банка и тремя выпусками структурных продуктов BCS SP. Ряд инструментов доступен только квалифицированным инвесторам.

Ранее Сбер возобновил торги иностранными ценными бумагами эмитентов, которые прошли листинг на Московской бирже и ведут свою деятельность в России. Общий объём сделок с такими бумагами за май — июнь достиг 25,1 млрд рублей. Это 5% от всего оборота клиентов Сбера на биржевом рынке, сообщил Руслан Вестеровский.

Всего 52 тыс. клиентов провели 871 тыс. сделок с иностранными бумагами эмитентов из России. Средний объём одной сделки составил 29 тыс. рублей.

Кроме того, благодаря возобновлению торгов клиенты теперь могут завести такие ценные бумаги в Сбер и торговать ими через брокерский счёт. За два месяца инвесторы перевели таких активов на 0,4 млрд рублей.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Реагируя на запросы клиентов, мы работаем над расширением спектра доступных для торгов инструментов. В мае мы возобновили торги иностранными ценными бумагами эмитентов, ведущих деятельность в России. Теперь клиенты могут проводить операции с еврооблигациями, торгуемыми на Московской бирже, причём список доступных еврооблигаций будет расширяться.

В ближайшем будущем мы сделаем ещё один важный шаг, направленный на улучшение клиентского опыта. Мы объединим брокерскую и депозитарную комиссию и сформируем единую тарифную сетку. Главным преимуществом для клиентов станет полная отмена депозитарных комиссий. Тарифная сетка станет проще, клиенты смогут сократить расходы, а кроме того, у инвесторов появится больше возможностей для участия в корпоративных событиях и распоряжения своими ценными бумагами».