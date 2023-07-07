Пожар уничтожил 100 квадратных метров старинного памятника в Иркутске

Возгорание охватило сегодня вечером Усадьбу Стребейко на улице Лапина, 39 в Иркутске – огонь уничтожил 100 квадратных метров, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Объект является историческим памятником – он был построен в 1870-х годах из дерева и песчаника: здание числится в региональном перечне объектов культурного наследия.

Инцидент случился в 19:40 Иркутск – на месте трудились два пожарных расчета: им удалось локализовать огонь за 20 минут. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается, тушение продолжается.