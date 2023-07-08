«Аэрофлот» возобновил регулярные полеты по маршруту Иркутск – Бангкок

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые регулярные рейсы из Иркутска в столицу Таиланда – Бангкок, рассказали в пресс-службе перевозчика.

В частности, транспорт будет летать дважды в неделю по указанному маршруту с 8 июля. Кроме того, в Таиланд с сегодняшнего дня с аналогичной частотой будут возить пассажиров самолеты из Красноярска, с 9 июля – из Владивостока. Кроме того, с воскресенья открываются прямые рейсы на Пхукет из Хабаровска, с 11 июля – из Новосибирска.

«Благодаря прямым рейсам «Аэрофлота» жители Дальнего Востока и Сибири смогут добираться до Таиланда без пересадок в Москве. Это позволит существенно сократить время в пути и сделает путешествие в Юго-Восточную Азию максимально комфортным», – резюмировали в пресс-службе перевозчика.