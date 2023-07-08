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Маршрутный автобус с 50 людьми попал в аварию в Иркутской области: есть погибшие

Автомобиль Nissan Pathfinder и автобус, внутри которого было 50 человек, столкнулись сегодня ночью на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Замзор Нижнеудинского района Иркутской области – в ДТП погибли и пострадали люди, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Маршрутный транспорт двигался из Красноярска в Братск: в момент аварии в нем находились 47 пассажиров и три водителя – одного из последних госпитализировали.

Что касается легкового транспорта, то от травм скончались на месте его 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка, еще троим пассажирам иномарки потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работают полицейские – устанавливаются обстоятельства инцидента.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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