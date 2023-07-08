Города Иркутск и Тулун может подтопить в выходные

Уровни воды в реках около городов Иркутска и Тулуна могут подняться в эти выходные – такой прогноз дали эксперты, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«8-9 июля на реке Ии в районе города Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметок 780-830 см, при отметке неблагоприятного гидрологического явления 750 см [возможно] затопление пониженных участков местности», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, неблагоприятная ситуация может развернуться и в Иркутске: 8 июля на реке Ушаковке в районе городе ожидается повышение уровня воды до отметок 230-270 см, при отметке неблагоприятного явления 240 см также возможен выход воды на пониженные участки поймы реки.