Сбер за неделю принял заявок по «Сельской ипотеке» на 55 млрд рублей

Сбер за неделю принял заявок по программе « Сельская ипотека » на общую сумму свыше 55 млрд рублей. Спрос на этот вид ипотеки оказался очень высоким, поэтому сейчас приём новых заявок на Домклик по программе приостановлен.

Сбер возобновит приём заявок по программе « Сельская ипотека » на Домклик после выделения дополнительного лимита. Выдачи ипотечных кредитов по одобренным заявкам продолжаются.

Наиболее востребованной программа « Сельская ипотека » оказалась в Республике Башкортостан: по данным Домклик, здесь доля от поданных заявок составила 7,2%. Также в пятёрке регионов-лидеров: Карачаево-Черкесская Республика (с долей 7%), Пермский край (с долей 4,7%), Ставропольский край (с долей 4,7%) и Астраханская область (с долей 4,6%).

С сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья ставка составила 2,7%, а для строительства жилого дома — 3%. Для кредитуемых объектов недвижимости, расположенных на приграничных сельских территориях, такая ипотека предлагалась по ставке 0,1%. Кредит по программе « Сельская ипотека » можно получить только один раз.

Клиенты Сбера по-прежнему могут построить или купить дом в ипотеку на льготных условиях по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Ипотека для IT» и «Дальневосточная ипотека».