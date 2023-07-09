Автовоз с 8 машинами столкнулся с иномаркой на трассе в Иркутской области

Авария произошла сегодня утром на трассе Р-258 «Байкал» в районе поселка Утулик Слюдянского района Иркутской области – 25-летний водитель Toyota Prius столкнулся с автовозом, который транспортировал восемь машин, рассказали в пресс-службе ГУ МВД Росси по региону.

Известно, что легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где и произошло ДТП. В результате случившегося от полученных травм 30-летний пассажир иномарки скончался в карете скорой помощи по дороге в медучреждение, водитель и второй пассажир госпитализированы.

Водитель большегруза не пострадал. Известно, что он следовал из Владивостока в Красноярск.

На месте работают сотрудники ГИБДД, организовано реверсивное движение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.