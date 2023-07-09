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Уровень воды в Ие начал снижаться в районе Тулуна

Вода в реке Ие в районе города Тулуна Иркутской области начала убывать, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

На 14:00 9 июля показатели составили 824 см, что на 3 см ниже, чем двумя часами ранее. По прогнозам синоптиков, вода будет продолжать снижаться.

В настоящее время пожарная техника работает над предотвращением подтоплений в Тулуне. На реке Желгайчик, впадающей в Ию, проводится откачка поднявшейся воды, которая может повредить дамбу со стороны города. Параллельно ведутся работы по укреплению берега.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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