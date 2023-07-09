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КАМАЗ и легковой автомобиль попали в ДТП в иркутском Ново-Ленино

Столкновение автомобилей КАМАЗ и «Жигули» произошло сегодня  в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске – во время инцидента пострадали люди, рассказали в региональной полиции.

Происшествие случилось около 10:00: 63-летний водитель большегруза при развороте на объездной дороге не предоставил преимущество легковому транспорту, который ехал в сторону Иркутска. Из-за столкновения ВАЗ перевернулся.

«В результате случившегося 28-летний водитель и его пассажир были доставлены в медицинское учреждении, где впоследствии водитель «Жигулей» от полученных травм скончался. Управлявший большегрузом мужчина не пострадал», – рассказали правоохранители.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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