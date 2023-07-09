Ливни, град и грозы спрогнозировали в Иркутской области

Непогоду спрогнозировали в Иркутской области – в начале грядущей неделе ожидаются неблагоприятные явления, рассказали в региональном гидрометцентре.

«10 июля ночью в северо-западных, центральных и южных районах, днем по области местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град», – сообщили в организации.

Кроме того, в южном Прибайкалье создались условия для схода селей.

Также, по данным синоптиков, 10-11 июля местами в северных и западных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.