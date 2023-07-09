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Пропавшую месяц назад в Иркутске маленькую девочку нашли мертвой в районе ТЦ

Расследование ведется в Иркутске по факту гибели 1,5-годовалой девочки – ее тело обнаружили сегодня днем в реке Ушаковке у моста в районе торгового центра, рассказали в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 9 июня взрослые вместе с детьми отдыхали на берегу реки. Пока родители выпивали, малыши находились у воды без присмотра. Спустя время, родители обнаружили, что девочка пропала.

Предположительно, ребенок мог утонуть. Точная причина гибели будет установлена во время судебно-медицинской экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, расследование которого продолжается.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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