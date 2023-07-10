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Пятнадцать участков в Иркутске остаются подтопленными из-за паводка

Режим ЧС продолжает действовать в Иркутске из-за неблагоприятной гидрологической обстановки – в зоне подтопления остаются 15 участков, рассказали в мэрии.

В частности, уровень воды в Ушаковке в районе города снизился на 15 см и составил 177 см при критическом 339 см.

На Иркуте вода упала на 55 см – теперь ее уровень составляет 232 см при критическом 320 см. Также на 26 см снизился уровень в Ангаре, он составляет 519 см.

По данным властей, значительное снижение уровня воды наблюдается на всех подтопленных территориях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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