70% россиян трепетно относятся к истории своей семьи

Ко Дню семьи, любви и верности аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research* провели опрос среди жителей России и выяснили, как россияне относятся к истории своей семьи и распространена ли в нашей стране культура сохранения семейных реликвий.

Почти половина (45%) опрошенных считают, что знать историю своей семьи – это хорошо, но вовсе не обязательно. Тем не менее, 24% подчеркнули, что память о предках необходимо хранить и передавать дальше. Около 40% россиян хотят знать свою историю и генеалогическое древо — из них 15% занимались этим вопросом профессионально.

Как показал опрос, практически в каждой второй семье России хранят вещи, которые передаются из поколения в поколение: 19% респондентов отметили, что их родители или бабушки и дедушки собирают такие вещи. 16% гордо заявили, что у них есть собственные семейные реликвии. Среди самых популярных типов реликвий россияне называли украшения (32%), драгоценные камни (23%), часы (20%), столовые сервизы (18%) и старые фотографии (18%).

Самой древней семейной реликвией среди 28% опрошенных является вещь, которой до 100 лет. 23% владеют реликвиями, которым до 200 лет, и еще 21% - до 50 лет. Интересно, что у 4% респондентов семейные реликвии существуют более 300 лет. Основной причиной, почему россияне сохраняют семейные реликвии является их памятный статус (54%), а для каждого четвертого ценность связана с важными семейными событиями.

Большинство семейных украшений (41%) достались россиянам от бабушек и и дедушек, еще 27% — от родителей. 7% участников опроса отметили, что их семейные украшения передаются уже более, чем от четырех поколений семьи. Среди тех, кому от предков достались украшения, треть надевают их на праздники, а 23% носят регулярно. 31% участников опроса просто хранят семейные украшения дома, не надевая.

Интересно, что россияне верят и в то, что семейные украшения несут в себе определенную энергетику: больше трети респондентов считают, что они могут накапливать негатив, в то время как 31% утверждают, что от них может быть только положительная энергию.

На вопрос о возможной продажи или переплавки семейных украшений, большинство респондентов (31%) ответили, что они слишком ценны, чтобы так поступать, в то время как 34% заявили, что хотят сохранить их в первозданном виде.

Более половины респондентов (46%) планируют продолжить традицию передачи семейных реликвий. Четверть опрошенных (25%) уже передали своим потомкам что-то на память. А вот 22% не считают нужным продолжать эту традицию, так как, по их мнению, это пережитки прошлого.

* Исследование проведено методом онлайн-опроса среди 1709 россиян из разных городов России.