Почти каждый четвертый иркутянин считает Пушкина любимым поэтом

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

Абсолютный лидер поэтического рейтинга SuperJob — Пушкин: почти каждый четвертый иркутянин считает его любимым поэтом (22%). Чаще всего респонденты вспоминали произведения «солнца русской поэзии», известные со школьных лет, — «У лукоморья дуб зеленый…» (3,6%), «Я помню чудное мгновенье…» (3,3%), «Евгений Онегин» (3,1%), «Я вас любил…» (2,7%) и «Зимнее утро» (2,6%).

На втором месте — Сергей Есенин: его процитировал каждый девятый (11%), причем среди женщин поклонниц творчества «московского озорного гуляки» больше, чем среди мужчин. Самые популярные стихи Есенина — «Береза» (2,2%), «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к женщине» и «Заметался пожар голубой…» (по 0,8%).

На третьем месте рейтинга народных поэтов — Михаил Лермонтов (8%). Этот классик русской литературы более популярен среди мужчин. Самые цитируемые произведения Михаила Юрьевича — «Бородино» (2,5%) и «Парус» (1,1%).

В топ-5 наиболее читаемых русских поэтов вошли также Федор Тютчев (4%), Владимир Маяковский и Александр Блок (по 3%). У Тютчева чаще всего вспоминают стихотворение «Весенняя гроза» (2%), у Блока — «Ночь, улица, фонарь, аптека…» (1%), а у Маяковского — «Стихи о советском паспорте» (0,5%).

Знаковые поэтессы «серебряного века», Марина Цветаева и Анна Ахтатова, набрали по 1,6% голосов. Самое известное произведение Ахматовой — «Я научилась просто, мудро жить…» (0,5%), Цветаевой — «Мне нравится, что вы больны не мной…» (0,2%).

Тексты Владимира Высоцкого наиболее близки 1,2% иркутян, Эдуарда Асадова и Бориса Пастернака — по 1%, Николая Некрасова и Омара Хайяма — по 0,9%. По 0,8% процитировали Иосифа Бродского и Евгения Евтушенко, которые при жизни во многом придерживались антагонистических взглядов.