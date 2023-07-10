Средний доход курьеров за год вырос на 9%

Вакансий для курьеров в целом по России в июне по сравнению с маем стало больше на 10%. За полгода спрос на работников служб доставки практически не изменился (минус 2%). Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob проанализировал рынок труда в сфере курьерской доставки.

В числе отраслей с наиболее высоким спросом на персонал по итогам июня — ритейл, промышленность и строительство. В сфере розничной торговли среди наиболее востребованных линейных позиций — продавцы, кассиры и администраторы магазинов. В промышленности и строительстве наиболее высок спрос на «синие воротнички». В топ-5 сфер с наибольшим числом вакансий в июне также вошли IT и транспортная отрасль.

Взрывного спроса на работников служб доставки этим летом не наблюдается (+10% к маю). Основные игроки разработали модели подбора персонала, эффективные для сегмента рынка с высокой текучестью кадров, и планово увеличили наем. Однако зарплатные предложения для курьеров по-прежнему показывают рост.

Медианные зарплаты пеших курьеров по городам-миллионникам в среднем выросли за год на 11%, водителей-курьеров — на 8%. По Москве прирост составил по 5 тыс. руб. к средней рыночной зарплате для пешего курьера и курьера на автомобиле. Максимум для пешего курьера сегодня — 115 тыс. руб., для водителя-курьера — 170 тыс. руб. (+15 и 20 тыс. руб. за год соответственно).