Что больше всего ценят иркутяне в противоположном поле и с кем предпочитают вступать в брак

В преддверии Дня семьи, любви и верности SuperJob узнал у иркутян, какими качествами должны обладать настоящие мужчины и женщины и по каким критериям выбирают супругов. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения из города.

В топ-3 характеристик настоящего мужчины, по мнению женщин, входят ответственность (ее назвали 38% иркутян), честность (32%) и интеллект (23%). Эти же качества в числе наиболее ценных назвали и сами мужчины. А в первой тройке критериев, по которым женщины выбирали будущих мужей, — доброта (35%), надежность (30%) и порядочность (26%).

Ум наряду с верностью характеризует и настоящую женщину, так считают по 25% мужчин.

Представительниц прекрасной половины человечества, по мнению мужчин, также должны отличать доброта (24%) и красота (23%). Женщины солидарны с мужчинами относительно ума и доброты, на третьем же месте у женщин — честность, красота не вошла даже в топ-5 (10% голосов). А ведь именно привлекательность, судя по опросу женатых мужчин, имела для них решающее значение при выборе спутницы жизни (42%), ум — на втором месте (22%), на третьем — верность (15%).

Хозяйственность как ключевое качество настоящей леди женщины также упоминали значительно реже мужчин (13 и 5% соответственно), зато чаще говорили о мудрости, ответственности и целеустремленности.

Настоящего мужчину женщины чаще наделяли такими характеристиками, как доброта (20% против 11% в ответах самих мужчин), чувство юмора, надежность, верность и щедрость. В ответах мужчин идеальный представитель сильного пола чаще оказывался спокойным (12% против 6% в ответах женщин), сильным и волевым.

Трудолюбие как качество настоящего мужчины назвали 9% женщин и 8% мужчин, настоящей женщины — 3 и 2% соответственно. Примерно такие же число опрошенных ориентировалось на это качество при принятии решения о вступлении в брак.