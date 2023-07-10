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РУСАЛ приглашает на оплачиваемую стажировку «Новое поколение»

Компания приглашает специалистов без опыта работы поучаствовать в программе стажировки «Новое поколение».

«Новое поколение» – оплачиваемая стажировка для выпускников вузов, техникумов и колледжей. Участие в программе дает возможность амбициозным молодым людям получить реальный опыт работы и развить собственный потенциал, а также стать частью одной из крупнейших компаний России.

РУСАЛ - международная компания, которая занимается производством алюминия и алюминиевых сплавов. Компания является одним из крупнейших производителей алюминия в мире.

В рамках стажировки студенты познакомятся с процессом производства алюминия, узнают, как работают современные технологии и оборудование, а также получат ценный опыт работы в крупной и успешной компании.

Плюсы стажировки в РУСАЛе:

  • Реальные задачи под руководством наставника
  • ДМС и компенсация обедов
  • Карьерные перспективы в стабильной и надежной компании
  • Возможность обучаться и повышать свои компетенции

Как попасть на стажировку?

Для того, чтобы попасть на стажировку нужно:

  • Зарегистрироваться на нашем портале
  • Заполнить онлайн-заявку на стажировку и приложить резюме.
  • Пройти собеседование.

Важно, мы не рассматриваем заявки, поданные без резюме. И даже если у тебя совсем нет опыта важно составить этот документ. Он необходим для оценки твоих навыков. А если ты не представляешь с чего начать написание резюме, изучи небольшой бесплатный курс «Как составить резюме».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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