РУСАЛ приглашает на оплачиваемую стажировку «Новое поколение»

Компания приглашает специалистов без опыта работы поучаствовать в программе стажировки «Новое поколение».
«Новое поколение» – оплачиваемая стажировка для выпускников вузов, техникумов и колледжей. Участие в программе дает возможность амбициозным молодым людям получить реальный опыт работы и развить собственный потенциал, а также стать частью одной из крупнейших компаний России.
РУСАЛ - международная компания, которая занимается производством алюминия и алюминиевых сплавов. Компания является одним из крупнейших производителей алюминия в мире.
В рамках стажировки студенты познакомятся с процессом производства алюминия, узнают, как работают современные технологии и оборудование, а также получат ценный опыт работы в крупной и успешной компании.
Плюсы стажировки в РУСАЛе:
- Реальные задачи под руководством наставника
- ДМС и компенсация обедов
- Карьерные перспективы в стабильной и надежной компании
- Возможность обучаться и повышать свои компетенции
Как попасть на стажировку?
Для того, чтобы попасть на стажировку нужно:
- Зарегистрироваться на нашем портале
- Заполнить онлайн-заявку на стажировку и приложить резюме.
- Пройти собеседование.
Важно, мы не рассматриваем заявки, поданные без резюме. И даже если у тебя совсем нет опыта важно составить этот документ. Он необходим для оценки твоих навыков. А если ты не представляешь с чего начать написание резюме, изучи небольшой бесплатный курс «Как составить резюме».