РУСАЛ приглашает на оплачиваемую стажировку «Новое поколение»

Компания приглашает специалистов без опыта работы поучаствовать в программе стажировки «Новое поколение».

«Новое поколение» – оплачиваемая стажировка для выпускников вузов, техникумов и колледжей. Участие в программе дает возможность амбициозным молодым людям получить реальный опыт работы и развить собственный потенциал, а также стать частью одной из крупнейших компаний России.

РУСАЛ - международная компания, которая занимается производством алюминия и алюминиевых сплавов. Компания является одним из крупнейших производителей алюминия в мире.

В рамках стажировки студенты познакомятся с процессом производства алюминия, узнают, как работают современные технологии и оборудование, а также получат ценный опыт работы в крупной и успешной компании.

Плюсы стажировки в РУСАЛе:

Реальные задачи под руководством наставника

ДМС и компенсация обедов

Карьерные перспективы в стабильной и надежной компании

Возможность обучаться и повышать свои компетенции

Как попасть на стажировку?

Для того, чтобы попасть на стажировку нужно:

Зарегистрироваться на нашем портале

Заполнить онлайн-заявку на стажировку и приложить резюме.

Пройти собеседование.

Важно, мы не рассматриваем заявки, поданные без резюме. И даже если у тебя совсем нет опыта важно составить этот документ. Он необходим для оценки твоих навыков. А если ты не представляешь с чего начать написание резюме, изучи небольшой бесплатный курс «Как составить резюме».