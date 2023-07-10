Конкуренция за людей растет

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги июня на рынке вакансий.

По данным открытого аналитического сервиса «hh статистика», по сравнению с прошлым годом спрос на персонал в Иркутской области вырос на 40% (в сравнении с июнем 2022), по всей Сибири – на 46%, а по России в целом – на 57%.

В разрезе регионов Сибири наибольшую динамику по количеству вакансий продемонстрировали Новосибирская область (+54%), Омская область и Кузбасс (по +50%). Остальные «выросли» чуть меньше: Алтайский край (+48%), Томская и Иркутская области (по +40%), Красноярский край (+39%).

Кроме того, рост активности работодателей происходит в этом году и от месяца к месяцу. Так, в Иркутской области число вакансий в июне по сравнению с маем выросло на 10%, в Сибири – на 9%, в целом по стране – также на 9%.

Самый заметный рост спроса на персонал в Иркутской области год к году (июнь 2023 к июню 2022) произошел на административный персонал (+82%), специалистов для фитнес-центров и салонов красоты (+81%), высший и средний менеджмент (+62%), специалистов из автомобильного бизнеса (+58%), менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов (+54%), медиков (+49%), домашний, обслуживающий персонал (+48%), работников транспортно-логистической сферы (+44%), специалистов из ресторанно-гостиничного направления (+41%). Рост числа открытых вакансий для этих специалистов превысил среднюю динамику по рынку в регионе (т.е. был выше, чем +40%).

Всего в июне в Иркутской области было открыто 20,5 тыс. вакансий. Чаще всего это были предложения для специалистов из профессиональных сфер «Рабочий персонал» (30%), «Строительство, недвижимость» (21%), «Транспорт, логистика, перевозки» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 19%), «Продажи, обслуживание клиентов» (18%).