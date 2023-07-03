При поддержке Россельхозбанка в Ульяновском ГАУ появится современная интерактивная аудитория

29 июня Ульяновск с деловым визитом посетил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов. Одним из основных мероприятий деловой программы топ-менеджера стало посещение Ульяновского Государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина и обсуждение кадровой поддержки сельского хозяйства с его ректором Виталием Исайчевым.

«Ульяновский ГАУ входит в топ-10 сильнейших аграрных вузов страны, который успешно решает народнохозяйственную задачу – готовит профессиональные кадры для агропромышленного комплекса страны. Россельхозбанк – наш многолетний и надежный партнер, который нам в этом помогает, – открыл встречу Виталий Исайчев. – Помимо стипендиальной программы, участниками которой ежегодно становятся студенты и аспиранты Ульяновского ГАУ, наше взаимодействие реализовалось в ряде крупных проектов – это и кампусный проект Россельхозбанка, и две волны «Школы фермера», прошедшие на базе нашего университета. Молодые исследователи вуза вошли в число финалистов и победителей конкурса «Агролидеры России».

В ходе визита Денис Константинов также ознакомился с возможностями вуза во время экскурсии, посетил специализированные аудитории университета, Лабораторию цифрового земледелия, а также Центры проектирования и цифровых технологий в АПК, инновационных агротехнологий, прогнозирования урожаев.

Особый интерес у Дениса Константинова вызвали Межкафедральный центр ветеринарной медицины, Учебный комплекс для содержания КРС («Умная ферма») и две лаборатории: клеточных биотехнологий и аквакультуры.

«Был удивлен тем, насколько высокий уровень цифровизации учебного процесса в Ульяновском ГАУ. Также очень понравилось то, что вуз ведет активную работу в предоставлении практического опыта студентам, чтобы теорию тут же подкреплять практикой. Это очень важно для качественной подготовки кадров. Со своей стороны банк продолжит поддержку вуза. Так, в этом году мы профинансируем открытие современной интерактивной аудитории. Это будет подарком к 80-летнему юбилею университета. Также Россельхозбанк продолжает работу по созданию удобной и полезной цифровой среды для студентов всех аграрных вузов страны. Благодарю УлГАУ за активную работу по объединению студентов на платформе «Я в Агро». РСХБ рад помогать учащимся реализовывать свои замыслы на благо российского АПК», – отметил Денис Константинов.

Завершил встречу круглый стол, где обсудили вопросы, связанные с использованием цифровых технологий в АПК, применением беспилотных летательных аппаратов в растениеводстве, развитием аквакультуры, селекцией сельскохозяйственных культур, а также государственной поддержкой аграрных заведений, имеющих опытные поля и учебные хозяйства.