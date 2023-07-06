РСХБ увеличил сельскую ипотеку до 6 млн рублей и расширил её на квартиры

Россельхозбанк начал приём заявок на выдачу сельской ипотеки по улучшенным условиям: предельный размер кредита увеличен с 3 до 6 млн рублей на одного заемщика; помимо индивидуального жилищного строительства и готового загородного дома средства теперь можно направить и на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более 5 этажей, расположенных в опорных населённых пунктах.

Изменения существенно расширяют возможности россиян по приобретению недвижимости на сельских территориях. Так, благодаря действующей возможности для супругов объединять кредит, семья теперь может взять на жильё до 12 млн рублей вместо 6 млн рублей. Возвращение возможности направлять ипотечные средства на квартиры увеличивает количество вариантов жилья. Квартиры должны располагаться в опорных населённых пунктах1, определённых Министерством сельского хозяйства.

Остальные условия сельской ипотеки, реализуемой в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий», остались неизменными.

Заёмщиками могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Средства предоставляются на приобретение жилья в сельской местности. В опорных населённых пунктах с населением до 30 тысяч человек также возможно приобретение квартир в новостройках не более 5 этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей при первоначальном взносе 10%, выдаётся он максимум на 25 лет. Льготная ставка 3% сохранена, при этом в приграничных территориях она снижена до 0,1%.

Со старта выдачи сельской ипотеки весной 2020 года Россельхозбанк выдал по этой программе свыше 180 млрд рублей, которые помогли решить жилищный вопрос более чем 85 тысячам семей. Доля банка в выдачах сельской ипотеки составляет 75%.

Средний возраст заёмщика – 38 лет. Активнее всего сельскую ипотеку берут на жильё в Башкортостане, Удмуртии, Татарстане, Ленинградской и Тюменской областях.

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1Опорный населённый пункт – населённый пункт, расположенный вне границ городских агломераций, на базе которого обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований.