Россельхозбанк успешно разместил облигации объемом 10 млрд руб.

7 июля 2023 года АО «Россельхозбанк» разместил дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-02-002P с датой погашения 8 мая 2026 года и купонным периодом 31 день. РСХБ. Выпуску облигаций присвоен публичный кредитный рейтинг на уровне AA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом. Купоны по данному выпуску являются плавающими и определяются как ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), увеличенная на спред 150 б.п.

Основной выпуск облигаций серии БО-02-002P номинальным объемом 15 млрд. рублей был размещен в мае 2023 года. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта не предусмотрена.

Сбор книги заявок на дополнительный выпуск № 1 состоялся 5 июля 2023 года. Ориентир цены размещения составил 100% от номинальной стоимости, увеличенной на сумму накопленного купонного дохода, а первоначальный объем дополнительного выпуска – 5 млрд руб. Существенный интерес к дополнительному выпуску проявил широкий круг инвесторов, что позволило банку двукратно увеличить объем размещения до 10 млрд руб.

«В текущих условиях инвесторы проявляют повышенный интерес к выпуску РСХБ с плавающей ставкой купона, привязанной к RUONIA. Размещая дополнительный выпуск, мы рады удовлетворить потребности наших уважаемых инвесторов и постоянных партнеров» – комментирует Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.