День поля: РСХБ выстроил систему нефинансовой поддержки производителей органики

Россельхозбанк поддержал отечественных производителей органической продукции на 9,4 млрд рублей с 2021 года. Однако параллельно РСХБ сформировал целую систему нефинансового продвижения органической продукции, в центре которой образование, рассказал на выставке «Всероссийский день поля 2023» заместитель Председателя Правления банка Денис Константинов.

«Важно распространять в обществе правильное понимание органической продукции и её пользы с одной стороны и повышать квалификацию самих производителей – с другой, помогать им модернизировать свои хозяйства. Для этого мы разработали целый комплекс мер информационной и сервисной поддержки. В конечном итоге наши меры помогают продвижению самой идеи «органики» и её производителей», – отметил Денис Константинов.

В 2021 году РСХБ учредил Фонд «Органика» для поддержки проектов по развитию органического производства в России. Фонд разработал цифровую карту органики, на которой уже размещены более 1000 товаров, около 240 производителей из почти 60 регионов России. Фонд помогает «органикам» обмениваться опытом, проводит стажировки, конкурсы на гранты на сертификацию, распространяет знания об органической продукции в школах. Фонд принял участие в создании «Органического атласа России», куда включены все сертифицированные производители – читатель может воспользоваться изданием для связи с ними. Вместе с «Иннопрактикой» и Роскачеством РСХБ планирует запустить программу подготовки преподавателей аграрных вузов и программу дополнительного образования по органическому сельскому хозяйству для широкого круга слушателей.

Обучение производству органической продукции также интегрировано в учебный план флагманского образовательного проекта РСХБ «Школа фермера». Ярославское отделение уже выпустило три десятка подготовленных «органиков», сейчас курс проходят аграрии Приморья.

Производители органической продукции также могут воспользоваться преимуществами экосистемы Своё для аграриев. В частности, приобрести товары для развития своего хозяйства на платформе Своё Фермерство, повысить квалификацию с помощью образовательного портала «Я в Агро», реализовать продукцию через маркетплейс Своё Родное. С 2020 года через Своё Родное фермеры продали свыше 5 тонн органической продукции.

По словам заместителя Председателя Правления РСХБ, десятки фермеров, занимающихся производством органической продукции, можно встретить на ярмарках «Вкусная пятница».

25-28 мая в Санкт-Петербурге во время Невского международного экологического конгресса при поддержке Россельхозбанка состоялась Первая всероссийская ярмарка органической продукции. Ярмарку посетили 45 тыс. петербуржцев и гостей города, а продажи составили 15,4 тонн более чем на 6,3 млн рублей.